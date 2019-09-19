Встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября - СМИ
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом DT.UA сообщил источник в дипломатических кругах, передает УНН.
Как пишет издание, запланированная продолжительность встречи - 45 минут.
"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил СМИ источник.
Среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma, пишет издание.
Ранее Белый дом объявил о первой встрече Зеленского и Трампа.
В тексте упоминаются