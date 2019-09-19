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Встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября - СМИ

Встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября - СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом DT.UA сообщил источник в дипломатических кругах, передает УНН.

Как пишет издание, запланированная продолжительность встречи - 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил СМИ источник.

Среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику. Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma, пишет издание.

Ранее Белый дом объявил о первой встрече Зеленского и Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, встреча, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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