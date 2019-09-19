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В Ужгороде мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции

В Ужгороде мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Ужгороде мужчина выпрыгнул с четвертого этажа здания городского отдела полиции. Следователи расследуют это происшествие как превышение служебных полномочий правоохранителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По распространенной в СМИ информации 13 сентября 2019 года работники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения. Он сейчас находится на стационарном лечении в медицинском заведении", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия. Продолжаются неотложные следственные действия для проверки выполнения правоохранителями своих служебных обязанностей. Также проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

Событие квалифицировали как превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, то есть ч. 2 ст. 365 УК Украины.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ГБР расследует возможные противоправные действия сотрудников СБУ - жестокого обращения с задержанным.

Источник: УНН
Теги: полиция, ГБР, Ужгород и Закарпатье
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