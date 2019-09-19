Офис Президента пикетируют около тысячи активистов из-за "формулы Штайнмайера"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Под Офисом Президента Украины на Банковой на акцию "Нет капитуляции" собралось около тысячи человек, передает корреспондент УНН.

Так, участники акции требуют, чтобы Президент не соглашался на "формулу Штайнмайера".

Организатором акции выступает объединенная неформальная коалиция общественных организаций: общественно-политическое движение "Межа", "Відсіч", "Защити Украину", УНСО и другие. К ОПУ пришли, в частности, Георгий Тука, Владимир Балух, Владимир Василенко, Николай Княжицкий и Ахтем Чийгоз.

У здания Офиса Президента дежурит скорая и Нацполиция.

Отметим, "формула Штайнмайера" предлагает урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем - после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории - предоставление постоянного особого статуса этим территориям.

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата относительно "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

Сегодня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде Президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".