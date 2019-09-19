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Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

Зеленский уволил 6 глав РГА в Ровенской области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений, которыми уволил 6 глав райгосадминистраций в Ровенской области. Соответствующие распоряжения обнародованы Офисом Президента, передает УНН.

Так, в соответствии с распоряжениями уволены Виталий Люшин с должности председателя Березновской РГА, Юрий Парфенюк с должности главы Дубенской РГА, Сергей Черний с должности председателя Корецкой РГА, Петр Рухер с должности председателя Млиновской РГА, Богдан Турович с должности председателя Острожской РГА, Олег Ващук с должности председателя Радивиловской РГА.

В документах указано, что причина увольнения - окончание срока полномочий Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский освободил 14 глав районных государственных администраций в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, РГА, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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