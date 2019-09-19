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Украина готова к "пессимистическому сценарию" по транзиту газа из РФ - Коболев

Украина готова к "пессимистическому сценарию" по транзиту газа из РФ - Коболев

Андрей Коболев

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На трехсторонних переговорах с Еврокомиссией и РФ было достигнуто определенное согласие по переходу на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины. Но и к пессимистическому сценарию Украина готова лучше, чем когда-либо. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УНН.

"Главное - мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины. Есть сдержанный оптимизм. Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо", - написал Коболев по результатам переговоров.

К следующему раунду в октябре, по его словам, есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства ".

"Надо наверстать время, которое потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским - все сделаем вовремя и качественно", - отметил глава Нафтогаза.

Как сообщал УНН, исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко ранее заявил, что российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны относительно выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Андрей Коболев, транзит
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