В Великобритании оценили ущерб от возможной вспышки АЧС: свыше 100 млн долларов

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Великобритания оценила риск проникновения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в страну. Об этом пишет МЭО "Зеленый фронт", передает УНН.

Так, в правительстве Великобритании говорят, что вирус с большой вероятностью может проникнуть на территорию страны в течение следующих 12 месяцев.

Готовясь "принять" АЧС, министерство сельского хозяйства и уполномоченные органы активно сотрудничают с пограничными службами для усовершенствования обмена информацией, выявления и изъятия нелегального импорта, а также повышения осведомленности туристов о рисках завоза потенциально зараженных продуктов животного происхождения.

Правительство страны оценивает ущерб от возможной вспышки АЧС в 90 млн фунтов стерлингов (порядка 112 млн долл.)

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом - 145.

Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.

Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке — на свинину и сало — растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.