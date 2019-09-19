В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ: площадь пожара растет
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В крупнейшем торгово-развлекательном центре в Грозном произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Чечни, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пожар в торговом центре "Гранд парк". Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", - отметили в МЧС.
В главке сообщили, что проводилась эвакуация. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 человек.
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По данным источника в экстренных службах, площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м.
"Площадь увеличилась, горит обшивка и частично кровля здания", - сказал собеседник агентства.
Впоследствии издание уточнило, что возгорание произошло на третьем этаже, а площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.
Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области в РФ произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали.
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Рамзан Кадыров уже заявив в своем канале, что жертв и пострадавших имеется.