Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Тариф и условия использования ГТС будут зависеть от срока заключения договоров. Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель после трехсторонних газовых переговоров, передает УНН.

"Тариф и условия использования ГТС будут также зависеть от срока заключения договоров. ... сроки - это вопрос технических консультаций между сторонами", - сказал Оржель.

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По словам министра, стороны договорились о том, что это будет решение, которое должно быть выгодным для всех трех сторон, чтобы обеспечить стабильность поставок на европейский рынок.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители ПАО "Газпром" впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.