В Париже умер всемирно известный актер

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Известный французский актер Шарль Жерар умер в возрасте 92 лет в одной из больниц Парижа. Об этом в четверг сообщило издание AFP, передает УНН.

Жерар известен тем, что был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелуша, который снял его почти в 20 своих картинах. Как указывает издание, актер также дружил с Жан-Полем Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Во время одного из поединков Бельмондо случайно сломал Жерару нос, который впоследствии стал своего рода визитной карточкой актера.

Украинскому зрителю актер мог запомниться ролями второго плана во французских фильмах Клода Зизи “Чудовище” (1977), Франсиса Вебера “Игрушка”, Клода Лелуша “Мужчина и женщина: 20 лет спустя” и многих других.

Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении, его настоящая фамилия была Ачемян.

Напомним, трехкратный номинант на кинопремию “Сезар”, французский актер театра и кино Мишель Омон умер в ночь со среды на четверг в возрасте 82 лет.