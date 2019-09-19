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Киберполиции Украины способствовала задержанию женщин, которые распространяли детскую порнографию из Бразилии

Киберполиции Украины способствовала задержанию женщин, которые распространяли детскую порнографию из Бразилии

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Бразилии полиция задержала соучастников супругов, которые эксплуатировали 4-летнюю дочь для создания порно. Об этом сообщает пресс служба Департамента киберполиции Украины, передает УНН.

“19 сентября, в городе Сан-Паулу (Бразилия) задержали двух женщин за создание и распространение детской порнографии. Ранее был задержан их соучастник — гражданин Бразилии. В то же время дело в отношении их соучастников из Украины уже направлены в суд”, — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования уголовного дела в отношении супругов, которое эксплуатировало свою 4-летнюю дочь для создания порно, работники Департамента киберполиции установили еще несколько человек, которые использовали детей для создания порно. Ими оказались жители Бразилии.

“Сообщники с помощью закрытого интернет канала, обменивались порнографическими видео и делали друг другу заказ по формату изготовления детской порнографии. Видео из Украины направлялись в Бразилию и наоборот”, — говорится в сообщении.

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Информацию об их противоправной деятельности украинские полицейские передали коллегам в Бразилию.

“Благодаря полученной информации Федеральная полиция Бразилии в мае задержала одного из соучастников — гражданин Бразилии. Сегодня, 19 сентября, во время второй фазы операции были задержаны еще двое женщин, которые использовали собственных детей (5, 6 и 11 лет) для создания порнографического контента на территории Бразилии”, — рассказали правоохранители.

В то же время, дело в отношении их соучастников из Украины уже направлены в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал УНН, в Одесской области мужчина метнул нож в спину 12-летнему племяннику.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, Бразилия, порнография, киберполиция
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