В Запорожье "заминировали" здание СБУ

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сообщение о минировании поступило около 18:00, 19 сентября. Оно оказалось ложным, передает УНН.

Сегодня, 19 сентября, в нескольких городах Украины неизвестные сообщили в областные управления СБУ о “заминировании” зданий госучреждений. Запорожское ведомство СБУ также не обошла волна сообщений.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников в ведомстве, сообщение о минировании здания СБУ на перекрестке улиц Александровской и Первой Литейной поступило около 18:00.

Движение на этом участке было перекрыто — правоохранители и взрывотехники искали взрывчатку, о которой аноним сообщил по телефону.

Однако, к счастью, сообщение оказалось ложным. Как и в других городах Украины. На данный момент лицо “минера” ​​пока не установлена. Спецслужбы проводят необходимые мероприятия по выявлению и задержанию правонарушителя.

Напомним, в Одессе проверяли информацию о минировании суда. После чего — там не нашли взрывчатки.