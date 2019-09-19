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Поражение от "ПСЖ": "Реал" установил антирекорд в Лиге чемпионов

Поражение от "ПСЖ": "Реал" установил антирекорд в Лиге чемпионов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" гости установили личный антирекорд, сообщает УНН со ссылкой на "Opta".

“Галактикос” под руководством Зинедина Зидана впервые с сезона 2002/03 не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в матче Лиги чемпионов. Это случилось с грандом испанского футбола впервые за последние 167 матчей ЛЧ.

Примечательно, что “сливочные” не смогли попасть по воротам “ПСЖ” в матче, который завершился крупной победой парижан со счетом 3:0. Кроме того, вчерашний поединок ознаменовался двумя отмененными голами “галактикос”.

Добавим, что в чемпионате Испании “Реал” в 5 турах набрал всего 8 очков.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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