КИЕВ. 20 сентября. УНН. Матч первого тура группового этапа Лиги Европы “Вольфсбург” — “Александрия” завершился в пользу именитого соперника из Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.

На 20 минуте после многоходовки Ваут Вегхорст сделал передачу на Максимильяна Арнольда, то с расстояния 25 метров пробил по воротам, и, на удивление, в простом игровом моменте ошибся капитан гостей Юрий Панькив. Мяч скользнул по рукавице, и таки попал в ворота — 1:0.

А уже через минуту наши земляки организовали мощную контратаку. Не хватало только точного завершающего удара. В наиболее выгодной позиции в этом игровом эпизоде был Алексей Довгий.

На 24 минуте Адмир Мехмеди принял мяч справа в штрафной александрийцев, и красивым ударом отправил его в верхний угол ворот — 2:0.

Во втором тайме главный тренер александрийцев Владимир Шаран провел замену. Вместо Алексея Довгого на поле вышел креативный Кирилл Ковалец. Второй тайм начался с массированных атак александрийцев, и сразу в “Александрии” появились шансы забить в ворота “Вольфсбурга”.

На 66 минуте Кевин Мбабу сбил Дмитрия шныряли, который только что вышел на замену, раз Дмитрий Гречишкин выполнял стандарт, и Евгений Банада с острого угла открыл счет голам, забитым “Александрией” в групповом этапе Лиги Европы.

А уже через минуту стремительная атака “Вольфсбурга” завершилась взятием ворот украинской команды. Адмир Мехмеди с правого фланга сделал прострельную передачу и Иосиф Брекало в одно касание отправил мяч в ворота подопечных Владимира Шарана. Перед этим было неприятно столкновения Юрия Панькова с Марселем Тиссеран. Последний вынужден был покинуть поле, его заменил Джефри Брума.

Все попытки александрийцев сократить счет в матче оказались напрасными — 3:1.

Составы команд:

“Вольфсбург”: Пава Перван, Иосиф Брекало (Лукас Нмеча, 76 минута), Ваут Вегхорст, Янник Герхардт, Адмир Мехмеди (Ренато Штеффен, 86′), Жером Руссийон, Кевин Мбабу, Джошуа Гилявогы (К), Максимилиан Арнольд, Робин Кнох Марсель Тиссеран (Джеффри Брума, 70′).

Александрия: Юрий Панькив (К), Алексей Довгий (Кирилл Ковалец, 46′), Максим Третьяков (Дмитрий шныряли, 65′), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Евгений Протасов, 81′), Артем Ситало, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра.