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Украинцы больше всего любят слушать поп-музыку — опрос

Украинцы больше всего любят слушать поп-музыку — опрос

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Поп-музыку в Украине любят слушать больше всего (26%). Также украинцам нравится классическая (25%), народная музыка (21%), и шансон (18%). Такой опрос провела Социологическая группа “Рейтинг” в сентябре 2019 года, передает УНН

“Далее в рейтинге музыкальных предпочтений рок (14%), танцевальная музыка/диско (12%), клубная музыка (8%) и джаз (7%). Рэп, романсы и духовную музыку выбрали по 6%, электронную, блюз и хип-хоп любят по 4%, бардовскую — 3%. Тяжелый рок популярен только среди 2%, так же как и регги. Лишь 4% не любят музыку вообще”, — говорится в сообщении.

Кроме музыкальных предпочтений удалось установить, что женщинам больше нравится классическая и поп-музыка, в то время как мужчинам больше нравится рок.

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Опрос был проведен среди населения в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, Apple запустила тестовую веб-версию музыкального приложения Apple Music.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, музыка
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