В прифронтовом Лебединском заработал пункт Пенсионного фонда

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В прифронтовом поселке Лебединский начал свою работу агентский пункт Пенсионного фонда. Теперь его жителям, а также соседних Сопине и Калиновке, не надо ехать за 80 километров до Волновахи, чтобы получить консультации, справки и пенсионные удостоверения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Донецкой ОГА.

В пресс-центре областной ОГА рассказали, что специалист областного управления Пенсионного фонда будет вести прием непосредственно в Лебединском ежемесячно (каждый третий четверг).

Кроме того, в агентском пункте можно будет зарегистрироваться на портале Пенсионного фонда и получить широкий круг услуг, в том числе и подать личное обращение по назначению или перерасчетом пенсии. Помощь в регистрации и подаче документов пожилым людям предоставлять консультант.

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“В Донецкой области это уже восьмой агентский пункт, расположенный на линии соприкосновения. Подобные работают в Светлодарске, Мироновском, Верхнеторецком, Новгородской, Чермалык, Новотроицком и Гранитном”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел.