"Динамо" вырвало победу на старте выступлений в Лиге Европы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Киевское "Динамо" стартовало в групповом турнире Лиги Европы домашним поединком со шведским "Мальме", передает корреспондент УНН.

Первый опасный момент матча создал Виталий Буяльский — удар полузащитника оказался немного неточным. Через 10 минут гости ответили несильным выстрелом Левицки.

В начале второй половины прострел от Вербича со штрафного оказался ударом по центру ворот “Мальме”, но кипер был на месте. На 54 минуте эффектной игрой пятой Герсон Родригес вывел практически на свидание с вратарем Буяльского, и снова вратарь спас партнеров. Эффектный сэйв голкипера удался и при следующем удару “динамовцев”.

Своего “бело-синие” достигли в конце баталии — Шепелев вывел Буяльского на оперативный простор и то на этот раз не промахнулся (1:0).

Заметим, учитывая, что в параллельном матче группы “Копенгаген” дома обыграл “Лугано” (1:0), “Динамо” вместе с датским клубом возглавило турнирную таблицу.