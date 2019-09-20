Boeing провел первые испытания новейшего беспилотного самолета-заправщика

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Один из ведущих подрядчиков Пентагона — корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прессслужбы компании, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что первый испытательный полет, который длился 2 часа, проводился над аэропортом города Сент-Луис (штат Иллинойс). Специалисты Boeing проверяли основные функции беспилотника. "Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания (передвижение по летному полю аэродрома - ред), затем поднялся в воздух и полетел по заранее определенному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", - отмечается в документе.

Прошлым летом Boeing выиграла тендер на создание MQ-25 Stingray. Контракт на сумму 805 млн долларов предусматривает разработку, производство, испытания и поставку ВМС США четырех MQ-25 до 2024 года. В целом в рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон намерен закупить 72 Stingray за 13 млрд долларов.

Один беспилотник должен быть способен доставлять около 8 т горючего для дозаправки в воздухе для 4 - 6 истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на Stingray предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.

Напомним, американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X.