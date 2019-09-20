Россия: сторонники задержанного шамана, который шел “выгонять” Путина, продолжат его маршрут
Шаман Александр Габышев
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Спутники якутского шамана Александра Габышева решили продлить его маршрут. Несколько месяцев назад Габышев заявил, что отправится пешком в Москву, чтобы “выгнать Путина из Кремля”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Шаман прошел по территории Забайкальского края и Бурятии. Там 19 сентября был задержан полицейскими. МВД России заявило, что Габышева отправят обратно в Якутск.
Сторонники шамана, присоединились к нему в дороге, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. 20 сентября они планируют продолжить путь Габышева, рассказал проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии один из членов группы.
В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация об исчезновении Габышева. Долгое время Следственный комитет России и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Только днем в полиции подтвердили задержание. Правоохранители утверждают, что шамана подозревают в преступлении на территории Якутии. О каком правонарушении идет речь — не сообщается.
Александр Габышев в марте начал свое путешествие с дальневосточного Якутска в Москву, где он намеревался “выгнать” Путина из Кремля в 2021 году. Он называл президента России “порождением темных сил”, с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали более миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.