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Глава Минэкономразвития рассказал об условиях для создания прозрачного рынка земли

Глава Минэкономразвития рассказал об условиях для создания прозрачного рынка земли

Тимофей Милованов

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Чтобы запустить прозрачный рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине нужно понять, кто контролирует эти земли и кто является конечными собственниками. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы “Право на власть”, передает УНН.

“Рынок земли сегодня есть... Он не является прозрачным. Он для тех, кто имеет доступ, деньги, доступ к юристам, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец-таки... Нужно две вещи обеспечить: первое — нужно понять, кто является конечными собственниками. Сегодня мы знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем...”, — рассказывал Милованов, когда его перебила ведущая с вопросом “расскажите, почему же это важно?”. — “Например, есть большая или маленькая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы — могут быть такой же компанией и с таким же названием, но не украинской. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания заняла деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы на самом деле не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать”, — рассказал министр.

Он добавил, что во время запуска рынка земли нужно будет запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

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Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Минэкономразвития, продажа, Тимофей Милованов
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