Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена. Слушания проводились с участием генерального инспектора разведывательного ведомства Майкла Аткинсона, пишет издание The Washington Post, передает УНН.

“В четверг генинспектор (разведывательного сообщества — ред) давал показания за закрытыми дверями перед членами комитета по вопросам разведки Палаты представителей (США) по поданной жалобы”, — говорится в сообщении.

Американские парламентарии нижней палаты расспрашивали Аткинсона в течение 3 часов, но тот неоднократно уклонялся от обсуждения с членами Палаты представителей содержания жалобы, сказав, что он не уполномочен этого делать.

Как сообщили источники газеты с закрытых слушаний, генеральный инспектор был “очень осторожным” в выборе выражений и не соглашался почти ни с одной из формулировок, которые требовали конгрессмены.

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После заседания глава комитета, парламентарий Адам Шифф предупредил представителя разведки о юридических последствиях, если тот не поделятся информацией о поданной жалобе. Конгрессмен назвал “беспрецедентным” отказ директора нацразведки предоставить документ Конгресса и заметил, что Минюст Дональда Трампа, вероятно, сыграл свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил, что не может получить ответ на вопрос по жалобе.

“Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой”, — сказал законодатель.

При этом он подчеркнул, что кто-то “пытается манипулировать системой”, чтобы помешать Конгрессу США получить данные по этому делу. В связи с этим, Шифф пригрозил судебными действиями, если представитель нацразведки не предоставит документ, в котором изложена жалоба.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.