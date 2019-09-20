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Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину

Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Украину

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое может быть связано с требованием от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года — Джо Байдена. Слушания проводились с участием генерального инспектора разведывательного ведомства Майкла Аткинсона, пишет издание The Washington Post, передает УНН.

“В четверг генинспектор (разведывательного сообщества — ред) давал показания за закрытыми дверями перед членами комитета по вопросам разведки Палаты представителей (США) по поданной жалобы”, — говорится в сообщении.

Американские парламентарии нижней палаты расспрашивали Аткинсона в течение 3 часов, но тот неоднократно уклонялся от обсуждения с членами Палаты представителей содержания жалобы, сказав, что он не уполномочен этого делать.

Как сообщили источники газеты с закрытых слушаний, генеральный инспектор был “очень осторожным” в выборе выражений и не соглашался почти ни с одной из формулировок, которые требовали конгрессмены.

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После заседания глава комитета, парламентарий Адам Шифф предупредил представителя разведки о юридических последствиях, если тот не поделятся информацией о поданной жалобе. Конгрессмен назвал “беспрецедентным” отказ директора нацразведки предоставить документ Конгресса и заметил, что Минюст Дональда Трампа, вероятно, сыграл свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил, что не может получить ответ на вопрос по жалобе.

“Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой”, — сказал законодатель.

При этом он подчеркнул, что кто-то “пытается манипулировать системой”, чтобы помешать Конгрессу США получить данные по этому делу. В связи с этим, Шифф пригрозил судебными действиями, если представитель нацразведки не предоставит документ, в котором изложена жалоба.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Украина, Джо Байден, давление, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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