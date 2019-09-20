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ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 20 сентября. УНН. 19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Николаевки — из стрелкового оружия;
  • вблизи Богдановки — из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
  • трижды неподалеку от Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новотроицкого — из стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки — из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Золотого — из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Орехово — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Майского — из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганское с ручного противотанкового гранатомета.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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