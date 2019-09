Адвокат Трампа случайно проговорился, что просил Украину расследовать дело Байдена

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Адвокат Дональда Трампа, Руди Джулиани, во время словесной перепалки с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена, передает УНН опираясь на Media ITE.

Как пишет указаный американский портал, Джулиани сразу начал свою речь с наступления, прибегнув к риторической полемике, чтобы не дать разговору сконцентрироваться на жалобы вокруг сотрудника разведки, которую ведущий попросил прокомментировать после недавно опубликованного материала газеты The Washington Post.

“Я рад, что нахожусь сегодня вечером с вами (в эфире — ред), потому что то, что вы только что сказали, совершенно ошибочно”, — сказал Джулиани ведущему об этой истории. “Все, что вы только что сказали, полностью вращается в том же направлении, что и два года назад!”

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден “подкупил президента Украины (Петра Порошенко — ред), чтобы освободить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина — ред), который расследовал дело его сына”.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий, ведущий, наконец, остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

“Вы просили Украины расследовать дело Джо Байдена?” — спросил ведущий.

“Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборы 2016 в пользу Хиллари Клинтон”, — сказал Джулиани.

“Вы никогда ничего не спрашивали про Хантера Байдена (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной — ред)? Вы никогда ничего не спрашивали про Джо Байдена у (генерального) прокурора (Украины)?” — продолжал ведущий.

Джулиани ответил, что единственное, что он со своей стороны просил, так это то, что нужно “понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором — ред.), прекратил дело AntAC”.

“Итак, вы попросили Украины рассмотреть дело Джо Байдена”, — продолжил ведущий.

“Конечно, да”, — подчеркнул Джулиани.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?“@RudyGiuliani: “Of course I did”



President Trump’s attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden’s possible role in that government’s dismissal of a prosecutor who investigated Biden’s son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO