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Ночью в Луцке горел военный госпиталь — ГСЧС

Ночью в Луцке горел военный госпиталь — ГСЧС

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Ночью, 20 сентября, в Волынской области возник пожар в здании Луцкого гарнизонного военного госпиталя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины. 

“20 сентября в 02 час. 25 мин. в г. Луцьк по ул. Сенатора Левчановской, 4 на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 05 час. 00 мин. спасатели ликвидировали пожар на площади 500 м2.

Добавляется, что в результате ЧП жертв и пострадавших нет.

“Причины пожара и ущерб устанавливаются. На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Волынской области”, — резюмировали в сообщении пресс-центре.

Напомним, в самом торгово-развлекательном центре в Грозном, который является столицей Чечни, произошел пожар.

Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь, пожары, ГСЧС
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