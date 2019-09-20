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Сегодня в Украине до 19 градусов тепла

Сегодня в Украине до 19 градусов тепла

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине в пятницу, 20 сентября, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем - до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"20 сентября ночью местами в западных и Одесской областях, днем в Украине, кроме крайнего запада и Приазовья, небольшой дождь", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 10° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье и юге страны до 19°.

В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-5° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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