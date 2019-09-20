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В Одессе после питания в школьной столовой отравились 53 ученика

В Одессе после питания в школьной столовой отравились 53 ученика

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Одессе после питания в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика, на данный момент госпитализированы пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении, как отмечается, находится 5 человек.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Тернопольской области в детском саду отравились 10 детей.

Источник: УНН
Теги: отравление, Одесса и Одесская область, дети, школа
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