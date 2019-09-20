Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине ночью 20 и 21 сентября в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°, ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

Напомним, в Украине в пятницу, 20 сентября, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем - до 19 градусов тепла.