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Пятница, 20 сентября 2019, 08:40 • Юлия Шрамко • 15495
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине ночью 20 и 21 сентября в Украине ожидаются заморозки. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°, ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.
По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).
Напомним, в Украине в пятницу, 20 сентября, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем - до 19 градусов тепла.
Источник: УНН