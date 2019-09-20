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СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к спуску подлодки

СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к спуску подлодки

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Северная Корея, возможно, готовится к размещению подводной лодки с баллистическими ракетами. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Американские ученые сообщили, что, как показывают спутниковые снимки, есть подозрения, что Северная Корея готовится к размещению подводной лодки, оборудованной баллистическими ракетами.

Ученые института международных исследований Middlebury и компания-оператор спутниковой связи Planet Labs, как указано, сообщили, что проанализировали снимки дока в портовом городе Синпо на востоке страны.

Как указано, 3 сентября здесь вдоль набережной было зафиксировано по крайней мере 13 похожих на опоры предметов, а также движущиеся автомобили.

Снимки, сделанные 12 сентября, показывают строительство на набережной большого объекта, который выдается в море.

На последних снимках, сделанных в четверг, видно, что этот объект занимает практически всю набережную.

Ученые говорят, что длина объекта составляет около ста метров, что намного длиннее, чем объекты, которые Северная Корея использует для строительства обычных подводных лодок.

Напомним, ранее в сентябре КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Источник: УНН
Теги: ракета, КНДР, корабль
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