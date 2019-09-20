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Киев утром стоит в пробках

Киев утром стоит в пробках

КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках проспект Победы и Воздухофлотский проспект. Значительное затруднение движения на улице Льва Толстого и бульваре Леси Украинки.

Также движение затруднено на улицах Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой. На левом берегу пробки на Русановке, Дарницком шоссе и на проспекте Бажана.

Движение на мостах - Патона, Дарницком и Северном - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине в пятницу, 20 сентября, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем - до 19 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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