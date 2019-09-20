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В столице сегодня небольшой дождь

В столице сегодня небольшой дождь

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В столице в пятницу, 20 сентября, ожидается небольшой дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"20 сентября по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь", - указали синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20 сентября 4-9° тепла, 21 сентября 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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