На КПВВ на Донбассе утром застряли 260 автомобилей

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Утром в пятницу, 20 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях собрались 260 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: “Майорское” — 50/60; “Марьинка” — 0/40; “Новотроицкое” — 20/60; “Гнутово” — 10/20″, — говорится в сообщении.

Также пограничники сообщили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Сегодня пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.

Напомним, Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории на Востоке Украины 150 тонн гуманитарной помощи.