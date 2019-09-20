В Киеве депутата горсовета ударили кирпичом по голове
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Депутат Киевского городского совета накануне ударили кирпичом по голове во время его визита на незаконное строительство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в городе Киев, передает УНН.
"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - уроженец Одесской области, 1976 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.
Как отметили в партии ВО "Свобода", потерпевшим является член партии и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.
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