Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 11:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6330
Версия для печати

В Киеве депутата горсовета ударили кирпичом по голове

В Киеве депутата горсовета ударили кирпичом по голове

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Депутат Киевского городского совета накануне ударили кирпичом по голове во время его визита на незаконное строительство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в городе Киев, передает УНН.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции. Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - уроженец Одесской области, 1976 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как отметили в партии ВО "Свобода", потерпевшим является член партии и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Напомним, в столице избили заместителя председателя КГГА.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, травма, депутаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.