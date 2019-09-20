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Корниенко: сегодня рассмотрим 3 самых "фантастических" закона

Корниенко: сегодня рассмотрим 3 самых "фантастических" закона

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня будет работать над наиболее фантастическими законами, в частности, над законопроектом об отмене паевого взноса. Об этом в колуарах заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, пишет УНН.

“Мы пока работаем с теми законами которые в турборежиме у нас находятся. Сегодня вообще три наиболее фантастические законы, в частности, об отмене паевого взноса, а также реформирования в сфере РРО”, — сказал Корниенко.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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