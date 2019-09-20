Регистрация | Вход |
USD: 24,67 -0,0946  EUR: 27,27 -0,0378 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 сентября 2019 11:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
ГПУ обжалует решение суда о завершении расследования в отношении Клюева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7050
Версия для печати

Федоров: за три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных

Федоров: за три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных

Михаил Федоров

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире. Об этом сегодня сообщил во время открытия Open Data Forum вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

Темой нынешнего Open Data Forum является “Украина на пути к экономике данных”.

“Моя цель — сделать так, чтобы Украина за три года вошла в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире. Потому что пока есть поддержка Президента, Премьер-министра и всех министров”, — сказал Федоров.

По его словам, этот рынок лучше удастся развивать предпринимателям и тем стартапам, которые этим пользуются.

Напомним, по словам Михаила Федорова, государство должно превратиться в простой сервис, как Uber или Booking — для того, чтобы граждане могли быстро получать помощь от государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Михаил Федоров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.