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Федоров до 1 октября назначит своих заместителей

Федоров до 1 октября назначит своих заместителей

КИЕВ. 20 сентября. УНН. До 1 октября вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров официально назначит на должности всех своих заместителей. Об этом он заявил сегодня во время Open Data Forum, передает корреспондент УНН.

“До 1 октября у нас стоит задача уже официально ввести в должность своих заместителей. У меня будет очень сильная команда заместителей. Затем на базе функций и наших целей мы будем коммуницировать с вами (с участниками форума — ред.) и внедрять проекты в систему координат”, — сказал Федоров.

Напомним, Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Михаил Федоров
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