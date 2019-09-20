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Бюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях предыдущего правительства - Маркарова

Бюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях предыдущего правительства - Маркарова

Оксана Маркарова

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Государственный бюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях, которые были заложены предыдущим правительством. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.

"Бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и тех социальных стандартах, утвержденных еще предыдущим Кабмином еще в мае", - отметила Маркарова.

При этом она добавила, что во время подготовки к рассмотрению документа во втором чтении возможен пересмотр макроэкономических показателей, поэтому они могут быть изменены.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что во время обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минфин, Оксана Маркарова, Бюджет-2020

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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