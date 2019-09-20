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Деньги на безопасность и оборону распределит СНБО между 15 распорядителями ко II чтению бюджета - Маркарова

Деньги на безопасность и оборону распределит СНБО между 15 распорядителями ко II чтению бюджета - Маркарова

Оксана Маркарова

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Деньги на безопасность и оборону распределит СНБО между 15 распорядителями ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.

“Бюджетный кодекс говорит, что все расходы на безопасность и оборону — а это 15 распорядителей — должны быть распределены по решению СНБО. Это решение СНБО будет проведено между первым и вторым чтением, соответственно, ко второму чтению это будет полностью перераспределено”, — отметила Маркарова.

По ее словам, сейчас все парламентарии могут подавать свои предложения относительно распределения этих средств между распорядителями. При этом она добавила, что до сих пор в СНБО не было возможности распределять эти средства.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассматривает проект Госбюджета-2020.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Оксана Маркарова, Бюджет-2020
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