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В Днепропетровской области мужчина заманил домой 12-летнюю девочку и начал совершать развратные действия

В Днепропетровской области мужчина заманил домой 12-летнюю девочку и начал совершать развратные действия

КИЕВ. 20 сентября. УНН. 19 сентября в полицию обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении девочки разные развратные действия. Затем, когда девочка расплакалась, отпустил ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

“Полицейские Каменского ОП установили и задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний житель г. Днепр”, — сказано в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних) и избрании меры пресечения.

“Полиция обращается ко всем родителям с просьбой провести беседы с детьми о мерах безопасности на улице. Отметить об опасности общения с незнакомцами и малознакомыми гражданами”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, Национальная полиция
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