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На образование в Бюджете-2020 предусмотрели более 136 млрд грн

На образование в Бюджете-2020 предусмотрели более 136 млрд грн

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На васходы на образование в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более 136 млрд грн. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.

"На образование запланировано 136,4 млрд грн - и на образовательную субвенцию, и на финансирование НУШ, и на высшие учебные заведения, и на инклюзивное образование", - отметила Маркарова.

По ее словам, также в бюджете заложены деньги на фонд развития высшего образования и науки.

При этом она добавила, что на здравоохранение предусмотрено 108 млрд грн, что предусматривает расходы на первичную медицину, реимбурсацию лекарств, расходы на вторичную медицину и тому подобное.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассматривает законопроект Государственного бюджета на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: образование, Минфин, Оксана Маркарова, Бюджет-2020

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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