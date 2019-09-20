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Укртелеком с нового года не будет подключать проводное радио

Укртелеком с нового года не будет подключать проводное радио

КИЕВ, 20 сентября. УНН. С 1 января 2020 года, из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее, Укртелеком прекращает новые подключения к домашней радиоточки. Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводоным радио на действующих условиях. Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома, передает УНН.

"В Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тысяч. Ежемесячно от услуги отказываются более десяти тысяч абонентов. Укртелеком продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению. Поэтому, с 1 января 2020 года, из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее, Укртелеком прекращает новые подключения к домашней радиоточке. Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях", - сказано в сообщении.

Статистика свидетельствует, что отказ от проводного радио - это глобальная тенденция. В течение последних лет проводное радиовещание уверенно вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие. Сегодня услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна.

Напомним, почти 93% акций Укртелекома арестовали за долги перед Ощадбанком.

Источник: УНН
Теги: радио, Укртелеком, радиовещание
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