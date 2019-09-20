Суд разрешил следователям ГБР изъять из ОП секретные документы относительно инцидента в Керченском проливе

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Печерский районный суд города Киева своим постановлением разрешил следователям ГБР изъять документы, в том числе и с грифом "секретно", связанные с прохождением украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра досудебных решений, передает УНН.

"Предоставить следователю ГБР временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документов, составляющих государственную тайну", - говорится в решении суда.

В решении отмечается, что в рамках досудебного расследования, следователем в уголовном производстве был предоставлен временный доступ к оригиналам вещей и документов, находящихся во владении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но их предоставлено не было, в связи с тем, что для снятия копий в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимо разрешение Администрации Президента Украины. Из-за отказа ГБР обратилось в суд.

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных в Керченском проливе 25 ноября прошлого года.

Как ранее сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.