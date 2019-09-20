Зеленский одобрил отсрочку на три месяца штрафов в отношении "евробляхеров"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"20 сентября 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины предлагает продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов Украины, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенный режим временного ввоза и транзита через территорию Украины.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона будет способствовать созданию правовых предпосылок для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее на таможенную территорию Украины; комплексному урегулированию соответствующего вопроса и учету интересов всех слоев населения при его решении; соблюдению таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Напомним, 12 сентября Рада отложила на три месяца штрафы в отношении "евробляхеров".