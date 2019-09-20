Минер столичного моста Метро извинился в зале суда

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Минер моста Метро Алексей Белько во время заседания в Днепровском районном суде Киева, где ему изберают меру пресечения извинился, передает УНН.

"Я хочу извиниться. Да, я вызвал много трудностей, связанных со скорой помощью, с пробками, я все это понимаю", - сказал Белько

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.

Как сообщал УНН, Днепровский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения минеру моста Метро в столице.

Напомним, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.