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В Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя

В Киеве перекроют Крещатик из-за празднования Дня спасателя

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На улице Крещатик в Киеве перекроют движение транспорта через мероприятия ко Дню спасателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя", - говорится в сообщении.

Движение перекроют от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

В центре города пройдут соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

Как сообщал УНН, столичная власть рассказала, какие мемориальные доски в этом году могут появиться в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Крещатик, праздник
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