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Обнародован проект закона о рынке земли

Обнародован проект закона о рынке земли

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Текст законопроекта содержится на сайте Минэкономразвития, передает УНН.

Законопроект в частности предусматривает приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами Украины, юридическими лицами Украины, территориальными общинами, государством. Иностранцы и лица без гражданства, согласно тексту законопроекта, могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.

При этом авторы законопроекта предусмотрели, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Также предполагается, что закон вступает в силу с 1 октября 2020 года. Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить пересмотр и приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом; обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации настоящего Закона.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук сообщила, что во время подготовки к открытию рынка земли в Украине должен появиться уполномоченный по вопросам защиты прав землевладельцев, а объем земли в собственности одного лица должен быть ограничен.

Источник: УНН
Теги: земля, законопроект, рынок
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