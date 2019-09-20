В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Для Украины Международный валютный фонд предлагает самые невыгодные условия кредитования. Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ, передает корреспондент УНН.

“Украина имеет невыгодные условия, когда мы говорим о кредитовании МВФ, но такие условия есть, мы их приняли в наследство. Мы должны 438,1 млрд грн отдать только за следующий год, это огромное тело кредита, плюс — проценты, плюс — очень много заимствований”, — отметила Верещук.

По ее словам, сейчас Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, впрочем может приложить усилия, чтобы быстрее отдавать кредиты Фонду.

Напомним, в Национальном банке Украины подтвердили ожидания подписания новой программы с Международным валютным фондом уже к концу текущего года.