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В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

В Раде назвали условия кредитования МВФ Украины "самыми невыгодными"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Для Украины Международный валютный фонд предлагает самые невыгодные условия кредитования. Об этом заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах ВРУ, передает корреспондент УНН.

“Украина имеет невыгодные условия, когда мы говорим о кредитовании МВФ, но такие условия есть, мы их приняли в наследство. Мы должны 438,1 млрд грн отдать только за следующий год, это огромное тело кредита, плюс — проценты, плюс — очень много заимствований”, — отметила Верещук.

По ее словам, сейчас Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, впрочем может приложить усилия, чтобы быстрее отдавать кредиты Фонду.

Напомним, в Национальном банке Украины подтвердили ожидания подписания новой программы с Международным валютным фондом уже к концу текущего года.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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