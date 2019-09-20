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Президент Сербии: США ждут от нас признания независимости Косово

Президент Сербии: США ждут от нас признания независимости Косово

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Соединенные Штаты ожидают, что Сербия признает независимость частично признанной Косово. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Вучич в эфире канала Pink, передает УНН.

“Поменяли ли они (США) свою позицию, стала ли она лучше? Я бы не сказал... для нас это тяжелая работа. США ждут от Сербии, вы это видели в письме президента Трампа, чтобы мы признали независимость Косова. Не надо обманывать народ, в более мягкой форме или к концу диалога это скажут и остальные западные страны, которые признали Косово”, — сказал он.

“Так обстоят вещи на Западе. Что нам тем временем удается, так это указать на свою позицию”, — сказал сербский лидер.

По его словам, в ходе предстоящего заседания Генассамблеи ООН у него запланировано много встреч, центральной темой которых будет Косово. Также планируется встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по инициативе германской стороны.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и частично признанной республики. В свою очередь Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Как писал УНН, соратника президента Сербии подозревают в убийстве лидера косовских сербов.

Источник: УНН
Теги: США, Сербия, Косово
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