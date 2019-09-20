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Нафтогаз в октябре повысил цену на газ для промышленности на около 5%

Нафтогаз в октябре повысил цену на газ для промышленности на около 5%

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на октябрь 2019 года, повысив цену на газ для таких потребителей на около 5%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%", - говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, Нафтогаз в сентябре на 3% снизит цену на газ для нужд населения - до 4493,64 грн за тыс. куб. м.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, промышленность
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