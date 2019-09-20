Матиос завтра во Львове представит роман "Букова Земля"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Завтра во Львове ведущая украинская писательница Мария Матиос представит свой новый роман "Букова Земля", сообщает УНН.

Официальная презентация книги состоится 21 сентября, во Львовском дворце искусств.

Над своим романом Матиос работала целых 9 лет. Он охватывает период продолжительностью в 225 лет.

"Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых сильных читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия ", - комментирует издатель, известный украинский поэт Иван Малкович.

Один из немногих, кто читал уже рукопись, он рассказывает, что события романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы и заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.

"Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной", - отмечает Малкович.

Сама Матиос отмечает, что "написала правду о тех, кто изменил ход истории".