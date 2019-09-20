Главой делегации ВР в ПАСЕ выбрали Елизавету Ясько

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Члены постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы избрали председателем делегации ВР в ПАСЕ Елизавету Ясько. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook народного депутата Украины Алексея Гончарука.

"Выбрали Елизавету Ясько (СН) руководителем делегации Украины в ПАСЕ. Первым заместителем избрали Сергея Соболева (Батькивщина), заместителем Рустема Умерова (Голос)", - написал Гончарук.

По его словам, на главу делегации Украины в ПАСЕ претендовали 2 кандидата от одной фракции "Слуги народа" - Елизавета Ясько и Мария Мезенцева.

Напомним, определено состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.