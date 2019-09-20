Жатва-2019: в Украине собрано 42,4 млн тонн зерна

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже почти 42,4 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"По состоянию на 20 сентября украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 10,6 млн га или 69% к прогнозу. Так, намолочено 42,4 млн тонн зерна при средней урожайности 40,0 ц/га", - говорится в сообщении.

Так, в Украине намолочено:

кукурузы - 2,7 млн тонн с площади 452 тыс. га или 9% к прогнозу;

гречки - 65 тыс. тонн с площади 48 тыс. га или 71% к прогнозу;

проса - 131 тыс. тонн с 71 тыс. га или 79% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,4 млн га или 58% и собрано 7,5 млн тонн зерна при средней урожайности 22,1 ц/га. Сои обмолочено на площади 675 тыс. га или 43% к прогнозу и собрано 1,5 млн га зерна при средней урожайности 22,9 ц/га. Сахарной свеклы собрано 791 тыс. тонн с площади 17 тыс. га или 8% к прогнозу при средней урожайности 454,3 ц/га.

Что касается проведения осенней посевной кампании, то на эту дату озимыми зерновыми засеяно 1,6 млн га площади или 22% к прогнозу, из них посеяно:

озимой пшеницы - 1,5 млн га или 24% к прогнозу;

ржи - 52 тыс. га или 42% к прогнозу;

озимого ячменя - 61 тыс. га или 7% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса посеяно 984 тыс. га или 92% к прогнозу.

Напомним, аграрии в Украине начали собирать сахарную свеклу.